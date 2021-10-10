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Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

10.10.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada kamyonetteki büyükbaş hayvan telef oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

- Kazada kamyonetteki büyükbaş hayvan telef oldu

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı
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trafik kazası

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