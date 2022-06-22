Afyonkarahisar'da Polis Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 27. dönem eğitim programını tamamlayan 432 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen 27'nci dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende, 177 yıllık köklü ve şanlı bir maziye sahip emniyet teşkilatının büyük Türkiye idealiyle her geçen gün büyüdüğünü, güçlendiğini söyledi.

Yeni polislerin emniyet teşkilatının gücüne güç katacağını aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Sizin arkanızda bin yıllık medeniyetimizin sorumluluğu ve yüksek ahlakı var. Milletimizin huzur ve mutluluğunu her şeyin üzerinde gören, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi, vatan söz konusu olduğunda bedeli ne olursa olsun bu ülke için gözünü kırpmadan, cesaretini, yüreğini ortaya koyan vatan evlatları var. Yine sizin arkanızda emniyet teşkilatımızın 177 yıllık birikimi, gücü ve milletimizin duası var. Bugün meslek hayatınıza adım atıyor, güzel bir yola giriyorsunuz. Omzunuzda devletimizin ve milletimizin sorumluluğu, yüreğinizde vatan aşkıyla uykusuz geceler, uzun mesailer ve çokça da fedakarlıklar sizleri bekliyor. Görevinizi yaparken hak ve hukuktan şaşmadan, iyi insan olmaktan, vicdanınızı rehber edinmekten asla vazgeçmeyin. Pusulanız daima devletimiz ve milletimizden yana olsun."

Törende, Afyonkarahisar POMEM Müdürü Mehmet Kunt, Polis Akademisi Başkanlığı adına Prof. Dr. Aybüke Ayşe Turan ile dönem birincisi Aykut Kaşıkçı da konuşma yaptı. Kaşıkçı, daha sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Polis adayları, yemin ettikten sonra kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Törene, Yiğitibaşı'nın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, daire müdürleri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.