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Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

10.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması" Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki İHA yarışlarına, Uluslararası ve Liseler Arası kategorilerde başarılı bulunan 250'nin üzerinde takım katılıyor.

Bugün de teknik kontrollerinin ardından onay alan takımlar, kurulan pistlerde hakemler eşliğinde İHA'larını uçurdu.

- "Takımlar iddialı"

Uluslararası İHA Yarışmasına Kocaeli Üniversitesi'nden katılan İsmail Çalık, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da kurulan çadırlar ve pistte çok güzel teknoloji atmosferi olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'a kendilerine sağladığı olanak için teşekkür eden Çalık, "Yaptığımız İHA'da tasarımda özgün ve 3 kilogram ağırlığında. Başarılı bir drone olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl yarışlarda iyi bir derece elde edeceğimize inanıyor ve iddialıyız." dedi.

Sakarya Üniversitesi'nden yarışlara katılan takımdan Ferhat Öksüzoğlu da bugün İHA'larının teknik kontrollerin ardından ilk uçuşunu yapacaklarını, derece elde etmek için iddialı olduklarını vurguladı.

Liselerarası İHA yarışmasına katılan İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinden Evren Taşpınar ise Türkiye'nin farklı liselerinden çok sayıda gencin teknoloji için yarıştığı Afyonkarahisar'da bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek takım olarak başarılı bir derece elde edeceklerine inandıklarını ifade etti.

İHA yarışları, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışları sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Afyonkarahisar uluslararası

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