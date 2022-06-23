Ağrı'da bir yolcunun midesindeki kapsüllerde 1 kilo 126 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olan kapsüller bulunduğu belirlendi. Mehran N'nin mide ve bağırsaklarında, 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram Afyon sakızı bulundu.

Ekipler, şüphe üzerine üst araması yaptıkları İran uyruklu Mehran N'nin midesinde şişlik olduğunu fark etti.

- İran uyruklu zanlı tutuklandı

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