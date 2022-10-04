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Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

04.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da küçükbaş hayvanda verimin arttırılması amacıyla yüzde 50 hibeyle çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Damızlık Koç-Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ağrı Et ve Süt Kurumu bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Osman Varol ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin'in de katıldığı törende, 53 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 179 damızlık koç verildi.

Varol, burada yaptığı konuşmada, yüzde 50 hibeyle dağıtılan hayvanların seçiminde bölge ve iklim koşullarının göz önünde bulundurulduğunu belirterek, desteğin ırkın sayısının ve üretkenliğinin artması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

Ağrı'da çiftçilere 179 damızlık koç dağıtıldı

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