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Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

28.06.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaralandı.

Polis memuru Çetin A'nın idaresindeki 06 CAZ 192 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yazıcı Baraj yolu mevkisinde ağaçlara çarpıp takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çetin A, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Ağrı'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

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