Ahbap Derneği üyeleri 38 şehirde ''Kirletme, Temizle'' etkinliği başlattı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Haluk Levent önderliğindeki Ahbap Derneği üyeleri, çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla 38 şehirde ''Kirletme, Temizle'' sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında atık topladı.

Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki etkinlikte AA muhabirine açıklama yapan dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent, söz konusu çalışmanın yarın da süreceğini söyledi.

Pandemi nedeniyle benzer çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Levent, ''Bugünden itibaren Türkiye'de 38 şehirde etkinliklere tekrar başladık. Bazı şeyleri sadece belediyelere ya da devlete bırakmak istemiyoruz. İnsanlar örgütlenebilir ve bulundukları yeri temizleyebilir. Biz Ahbaplarda 'Bunu görevli yapsın' anlayışı yok.'' diye konuştu.

Herkese çevre temizliğine karşı duyarlı olma çağrısında bulunan Haluk Levent, şöyle devam etti:

''Dünya gittikçe kirleniyor ve yaşlanıyor. Etrafımızdaki olaylara duyarlı olmak, eskiden öğretmenlerimizin bizlere verdiği bir dersti hatta 'Herkes kendi evinin önünü temizlesin.' denilirdi. Hayır, eğer imkan varsa görevlilere bırakmadan herkes gittiği yerleri de temizlesin. O işin yapılmadığını görüyorsak muhakkak bizlerin de bir şeyler yapmamız ya da yardımcı olmamız gerekiyor. Şu an toplam 38 şehirde Ahbaplar etkinliğe başladı. Biz de burada başladık. Daha sonra birçok yere gideceğiz.”

Ahbap Derneği Genel Koordinatörü Gizem Morova da benzer çalışmaların 4 yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.

Morova, ''Aslında biz atıkları topluyoruz, bunlara çöp demek çok doğru olmaz. Bunları ayrıştırarak topluyoruz. Şimdiye kadar bütün şehirlerde 15 bin torba atık topladık. Herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz ve 'Kirletmeyin, lütfen temizleyin' diyoruz.'' şeklinde konuştu.

Derneğin medya birimi sorumlusu Tuğba Serbest ise bugünkü etkinlik için tüm şehirde kısa sürede organize olduklarını belirterek, ''Bizimle çalışmak isteyen kurumlara çağrıda bulunduk. Kendileri bize eldiven, maske, çöp poşeti konusunda malzeme desteği sağladılar. Ahbaplarımız tüm şehirlerde organize oldu ve belediyelerden bu etkinlik için gerekli izinleri aldı'' dedi.