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"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

15.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl ilk defa şet kuşanarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Genç Ahiler Şet Kuşanıyor" sloganıyla Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde diploma töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinin en sıkıntısız şekilde atlatılmasında meslek liselerinin 2 yıl boyunca maske ve dezenfektan üretiminin de etkili olduğunu vurgulayan Alpaslan, dünya gıda krizinden bahsedilen bugünlerde tarım meslek liselerinin daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından okulun farklı alanlarını birincilikle tamamlayan öğrencilere bu yıl ilk defa şet kuşandırıldı.

- "Kep yerine şed" sloganıyla düzenlendi

Okulun müdürü Turan Altıok, törenin ardından AA muhabirine, Kırşehir'in Ahilik diyarı olduğunu, bu öğretinin okullarında yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde okulda ilk defa mezun öğrencilere şet kuşanma uygulaması başlattıklarını anlatan Altıok, şöyle konuştu:

"Kültürümüze ve Ahilik geleneklerine uygun şekilde yapılan uygulamada öğrencilerimizin çok mutlu olduklarını gördük. Bizler de mutlu olduk. Şet kuşanma töreninin hem ilimizde hem de Türkiye genelindeki bütün meslek liselerinde bakanlığımızın desteğiyle uygulanmasını arzu ediyoruz. Biz meşaleyi Kırşehir'den yaktık."

Okulun 9 farklı alanını birincilikle bitiren öğrencilerin şet kuşandığını belirten Altıok, "Gelecek sene bunu geliştirebilirsek Ahi Evran Camisi önünde ilimizdeki bütün meslek liselerinin birincilerine uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Hüseyin Bulut da mezuniyetinin ardından kendi iş yerini açarak Ahilik ilkelerine göre işini yapmayı planladığını kaydetti.

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

"Ahiler diyarı" Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri ilk defa şet kuşandı

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