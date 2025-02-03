Ahmed Kutucu, Galatasaray kariyerine füzeyle başladı! Ceza sahası dışından topa öyle bir vurdu ki...

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, kariyerine müthiş bir golle başladı. Gaziantep FK maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ahmed Kutucu büyük mutluluk yaşadı.

TOPA GELİŞİNE VURDU

Galatasaray'ın kazandığı kornerde Mertens'in yaptığı ortaya gelişine vuruş yapan Ahmed Kutucu, takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan yıldız isim büyük bir sevinç yaşadı.

OFSAYT TARTIŞMASI YAŞANDI

Ahmed Kutucu'nun golünde Galatasaraylı Sallai'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi yapıldı. VAR, pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve gol kararını geçerli saydı.