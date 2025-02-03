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Ahmed Kutucu, Galatasaray kariyerine füzeyle başladı! Ceza sahası dışından topa öyle bir vurdu ki...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.02.2025 20:19
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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında Galatasaray maçta 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların golünü yeni transfer Ahmed Kutucu attı. Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruş büyük beğeni topladı.

Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, kariyerine müthiş bir golle başladı. Gaziantep FK maçında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ahmed Kutucu büyük mutluluk yaşadı.

TOPA GELİŞİNE VURDU

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Galatasaray'ın kazandığı kornerde Mertens'in yaptığı ortaya gelişine vuruş yapan Ahmed Kutucu, takımını öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan yıldız isim büyük bir sevinç yaşadı.

OFSAYT TARTIŞMASI YAŞANDI

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Ahmed Kutucu'nun golünde Galatasaraylı Sallai'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR incelemesi yapıldı. VAR, pozisyonun temiz olduğuna hükmetti ve gol kararını geçerli saydı.

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