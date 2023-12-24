Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası ilginç iddia! ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

"NET BİR PENALTI VE KIRMIZI OLMALIYDI"

Ahmet Çakar: "Djiku nun Icardi'ye top oyundayken yumruk- tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı olmalıydı." dedi.

"1 PUANA ŞÜKRETMELİ"

Açıklamalarına devam eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli." diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar'ın bu iddiası sonrası sosyal medyada karıştı.

