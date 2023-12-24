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  4. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası ilginç iddia! ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası ilginç iddia! ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

24.12.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı. Sarı-kırmızılıların maçın ilk yarısında penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuşan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin alınan 1 puana şükretmesi gerektiğini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

"NET BİR PENALTI VE KIRMIZI OLMALIYDI"

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Ahmet Çakar: "Djiku nun Icardi'ye top oyundayken yumruk- tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı olmalıydı." dedi.

"1 PUANA ŞÜKRETMELİ"

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Açıklamalarına devam eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli." diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Çakar'ın bu iddiası sonrası sosyal medyada karıştı.

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