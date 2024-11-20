Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirince işsiz kaldı! Şoke eden açıklama ve anne itirafı

Meli Bendeli konuşmasında "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" dedi.