Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirince işsiz kaldı! Şoke eden açıklama ve anne itirafı

MYNET DETAY-Ahmet Melih Yılmaz rol aldığı Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle dikkat çekmişti. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan başarılı oyuncu 2022 yılında sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu açıklamıştı.
Adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncunun annesi Zuhal Yılmaz da konuyla ilgili oğlunun arkasında olduğunu belirterek, "Bu bizim aile meselemiz, kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın" demişti.
Ancak Meli Bendeli son dönemde değişimiyle gündeme geliyor ve müstehcen pozlarıyla dikkat çekiyordu.
Başarılı oyuncu son olarak Pembe Hayat'tan ödül aldı ve bir konuşma yaptı.
Meli Bendeli konuşmasında "Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı, keşke mesleğim elimden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kalmasaydım da annem bana küsmeseydi. Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" dedi.
Meli Bendeli'nin o sözlerine sosyal medyada yorum yağdı. Duyanlar "Keşke böyle olmasaydı", "Annem dedi mahvoldum", "Ah be annesi de küsmüş" yorumlarında bulundu.
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