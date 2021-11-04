Ahu Tuğba kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"

Yeşilçam'a damga vuran isimler arasından yer alan Ahu Tuğba sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ahu Tuğba Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ahu Tuğba kızının mezuniyetten anları paylaştı ve TBT notunu düştü. Tuğba notunda "Amerika'daki üniversite mezuniyeti daha sonra polis akademisi bitirdin. Zeki insanlar giydikleri değil başardıklarıyla akılda kalırlar. İnternetin etki edemediği akıllı kızım. Gelecek sizlersiniz; okuyan senin gibi eğitime değer veren ve üreten gençlerimize dua ve güzel dileklerimle" dedi.

Polis olan Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle görenleri adeta şoke etti. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.



Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'le ikiz gibi göründüklerini söyledi.

ZORLU DERSLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.