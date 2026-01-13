MAGAZİN

Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında...

Son dakika gelişmesi: Ünlü oyuncu Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca'nın da aralarında yer aldığı altı isim ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ünlü isimlerin ifadesi alınıyor.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ünlülere yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

İŞTE GÖZALTINDA OLAN İSİMLER

Ünlülere yönelik ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından, oyuncu Oktay kaynarca, sanatçı Emel müftüoğlu, Neda şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Oktay Kaynarca
