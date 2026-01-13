Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın "Bugün yarın biter" diyerek müjdelediği ismin N'Golo Kante olduğu ortaya çıktı. Transfer çalışmalarını bizzat yürüten yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, Dubai'de gerçekleştirdikleri zirvede 34 yaşındaki Fransız yıldızla anlaşma sağladı.

Kante, Fenerbahçe'de başarılı olur mu? SEN DE KATIL Evet, kesinlikle başarılı olur. Hayır, başarılı olacağını düşünmüyorum. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

KANTE TAMAM, SIRADA KULÜBÜ VAR

Kante ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Fenerbahçe, oyuncunun maaşında da büyük bir fedakarlık yapmasını sağladı. Alman basını, Kante'nin Suudi Arabistan'daki maaşından %70-80 oranında feragat ettiğini duyurdu. Şimdi tek engel, oyuncunun kulübü Al-Ittihad ile yapılacak fesih veya bonservis görüşmeleri.

KUTLUALP: "YÖNETİM BİTİRDİ, GELİYOR"

Camianın önde gelen isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yönetimimiz zaten bitirdi alıp gelecek, biz iyi dileklerde bulunup pozitif enerji koyalım" diyerek transferin bittiğini müjdeledi.

2026 Dünya Kupası öncesi Avrupa'da rekabetçi bir ligde oynamak isteyen Kante'nin, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.