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  4. Aile'nin final bölümü sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdı

Aile'nin final bölümü sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 07:24 | Son Güncelleme:
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Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Aile dizisi dün akşam 30. bölümüyle ekrana veda etti. Her bölümü beğeni toplayan Aile final bölümüyle de sosyal medyayı salladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başarılı oyunculuğuna övgü yağdı. Zeynep Bastık da kayıtsız kalamadı.

Sezonun en iddialı ve en başarılı dizilerinden biri olan Aile dizisi dün akşam ekran macerasını noktaladı. Her bölümüyle büyük ses getiren dizi son bölümüyle de sosyal medyayı salladı.

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OYUNCULUKLARI TAKDİR TOPLADI

Sezonun en iddialı ve en başarılı dizilerinden biri olan Aile dizisi dün akşam ekran macerasını noktaladı.
Her bölümüyle büyük ses getiren dizi son bölümüyle de sosyal medyayı salladı.
Dizinin final bölümüne Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin hastanedeki sahneleri damga vurdu.
Aslan'ın gözyaşları içinde Devin'e seslenmesi ''Devin öldü mü?'' sorusunu akıllara getirdi.
"Devin öldü mü? ölecek mi?" derken dizinin final bölümü herkesi ağlatmayı başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile sosyal medya Oyuncu
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