Aile'nin final bölümü sosyal medyayı salladı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü yağdı

Sezonun en iddialı ve en başarılı dizilerinden biri olan Aile dizisi dün akşam ekran macerasını noktaladı. Her bölümüyle büyük ses getiren dizi son bölümüyle de sosyal medyayı salladı.
OYUNCULUKLARI TAKDİR TOPLADI
Sezonun en iddialı ve en başarılı dizilerinden biri olan Aile dizisi dün akşam ekran macerasını noktaladı.
Her bölümüyle büyük ses getiren dizi son bölümüyle de sosyal medyayı salladı.
Dizinin final bölümüne Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin hastanedeki sahneleri damga vurdu.
Aslan'ın gözyaşları içinde Devin'e seslenmesi ''Devin öldü mü?'' sorusunu akıllara getirdi.
"Devin öldü mü? ölecek mi?" derken dizinin final bölümü herkesi ağlatmayı başardı.