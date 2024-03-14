MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya başına bandana taktı! Tarzı 'Kızılcık Şerbeti'ne mi girecek?' dedirtti

Aile'nin güzeli Serenay Sarıkaya başına bandana taktı! Tarzı 'Kızılcık Şerbeti'ne mi girecek?' dedirtti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 15:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir markanın Türkiye'deki elçisi olan Sarıkaya markanın etkinliği için Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitti. Ünlü oyuncu davet tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kusursuz fiziği, güzelliği ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde rol almıştı.

'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocası sorulunca... 'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocası sorulunca...


Keşfet

SEUL TARZI OLAY OLDU

Başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de Türkiye'deki elçisi olduğu bir markanın özel daveti için Güney Kore'nin başkenti Seul'a gitti.
Simsiyah parlak bir kombin yapan Serenay Sarıkaya başına da siyah bir bandana taktı. Sarıkaya'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme; 'Kızılcık Şerbeti'ne mi girecek?', 'Çimen'den sonra senin kapanmanı kaldıramam', 'Her halin olay' gibi yorumlar yapıldı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Son dönemde Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarıkaya, sosyal medyada aşk iddialarını güçlendiren bir hamlede bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir videonun altına 'kalp ve gül' emojisiyle yorum yapmıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Kızılcık Şerbeti Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

'İstanbul'da görünmeyen tehlike' Londra, Hindistan ve Çin'i işaret etti!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Erdoğan'a seslendi: Ders gibi Erbakan'ın o videosunu izleyin!

Erdoğan'a seslendi: Ders gibi Erbakan'ın o videosunu izleyin!

Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... Erdoğan mı duyuracak?

Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... Erdoğan mı duyuracak?

Türkiye'nin kasası altın ile doldu!

Türkiye'nin kasası altın ile doldu!

Miami'deki lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Miami'deki lüks evi gündem oldu! Görenler hayran kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.