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Yeliz Yeşilmen'den 'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocasıyla ilgili sözleri gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2024 12:58
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Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim Yeliz Yeşilmen bu defa takipçileri ile soru-cevap yaptı. Takipçilerinin 'Evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir' diyen Yeşilmen'in eski kocasıyla ilgili yanıtı olay oldu.

Yeliz Yeşilmen'den 'Evlilik' sorusuna olay yanıt! Eski kocasıyla ilgili sözleri gündem oldu

Katıldığı programlar, sosyal medya paylaşımları ve yorumları ile magazin gündemini sallayan Yeliz Yeşilmen bu defa takipçileriyle yaptığı soru cevaplarıyla gündeme geldi.

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Yeşilmen bir takipçisinin 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evlilik değil ama birliktelik olabilir dediğim gibi sadece aşık olursam birlikte olabilirim. Ben bir aşk kadınıyım. Henüz kimseye aşık değilim ama bir saat sonra ne olacağını bilemeyiz' diye yanıt verdi.

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ESKİ KOCASI SORULUNCA...

Başka bir takipçisi ise Yeşilmen'e; 'Eşinizle boşandınız ama eşinle aranız nasıl? diye sordu.

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Yeliz Yeşilmen bu soruya da 'Evet boşandık ama aramız çok iyi. Yemeğe çıkıyoruz tatile çıkıyoruz zaman zaman eve geliyor evde kalıyor. Birbirimizden kopamayız ama ayrıyız. Benim üç yıldır hayatımda kimse yok. Onun hayatın bilemem var mı yok mu diye. Ama benim üzerime biraz zor bulur.' dedi.

Yeşilmen'in bu cevapları kısa sürede gündem oldu.

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Yeliz Yeşilmen sosyal medya
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