Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Ordu'da sergi açılışına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sergi açılışına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Duran, Ordu Ahmet Mağden Huzurevi sakinlerinin hazırladığı el ürünleri sergisinin yıl sonu açılışına katıldı.

Huzurevi bahçesinde düzenlenen programda Duran, serginin açılış kurdelesini kestikten sonra yapılan ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Duran, gazetecilere, yaz döneminde özellikle Bakanlığın birimlerini ve kurumlarını gezmek, oraların bir eksiğinin olup olmadığını, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Duran, şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak huzurevleri ve engelli yurtlarındaki misafirlerimizi ve çocuklarımızın herhangi bir sıkıntısı var mı, bizim onlara yönelik yapabileceğimiz bir şeyler var mı?' diye ziyaretler yapalım istedik. Bakan yardımcıları olarak inşallah bu yaz döneminde gezebildiğimiz kadar şehri gezeceğiz. Biz ilk defa Ordu'dan başladık."

Sergi açılışında Ordulu Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu da bir türküsünü seslendirdi.

Açılışa, Vali Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık ile huzurevi çalışanları ve sakinleri katıldı.