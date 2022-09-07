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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

07.09.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyelerince karşılanan Öncü, kent merkezine geçerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurumdaki birimleri gezerek İl Müdürü Salih Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Öncü, Aile Destek Merkezindeki çalışmaları inceledi, belediye bünyesindeki Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki atölyeleri dolaştı.

Ardından Bulak, Gazi ve Karşıyaka mahallelerinde şehit ailesi ve Yaşlı Destek Programı ile Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan ailelere ziyarette bulunan Öncü, daha sonra Vali Akbıyık ile makamında görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Öncü, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

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