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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

07.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valiliği, Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ile Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Yanık, kentteki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Vali Elban ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Yanık, ardından Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne ziyarette bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Adana ziyaret

Adana Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:42
Öğle
12:50
İkindi
16:36
Akşam
19:48
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazar

Baraj Eczanesi
Seyhan
Tufan Güvel Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
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