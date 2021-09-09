AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Zara'da partililerle buluştu

SİVAS (AA) - AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Sivas'ın Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Kandemir, Sivas'ta ve Zara'da el ele, kol kola bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Kandemir, teşkilatlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise teşkilat çalışmalarına katkılarından dolayı partililere teşekkür ederek, "Böylesi dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kol kola yürümenin, omuz omuza yürümenin, onunla beraber saf tutuyor olmanın ne demek olduğuna, onun idrakine sahip bir teşkilatla karşı karşıyayız. Bunu görüyoruz." dedi.

İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Bölge Koordinatörü Halil Ürün ve İl Başkanı Hakan Aksu da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi toplantı salonunda Zara, İmranlı, Hafik, Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

Programa, Bölge Koordinatörleri Kurtcan Çelebi ve Abdullah Özer, il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.