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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

28.08.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hacılar Belediyesi ile hayırsever Mercan ailesi tarafından yaptırılan Fevzi Mercan Stadyumu'nun açılışına katıldı.

Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ve Hacılar'ın sürekli yatırım aldığını ve bu yatırımlarda hayırseverlerin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kayserililerin ekmeğini taştan çıkarmaları ve kazandıkları parayı hayır işlerinde harcamalarıyla ön plana çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hacılar ilçesi sürekli yatırımlarla konuşuluyor. Bir yandan bu güzel duyguları yaşarken, bir yandan da çalışıyor ve üretiyor. Keşke Türkiye'nin her yerinde hem devletine bağlı hem ezanına saygılı hem milli ve manevi değerler taşıyan insanlar olsa ve bir taraftan da ekmeğini taştan çıkarsa. Çoğu zaman televizyonlara yansıyan, 'nerede bu devlet' diye bağıranlara bakın, kendi üstüne düşen vazifeyi hiç yapmamıştır. Beleşten yaşamak ister, beleşten birileri gelsin, bir şeyler versin ister. Üzerine düşeni yapmaz, durmadan da devleti suçlar. Eksik kalan taraf varsa devlet de elbette gelmeli ve gereğini yapmalı ama insan önce kendi üzerine düşeni yapmalı."

- "Hükümet desteğini almaya devam ediyoruz"

Kayseri'deki yapımı devam eden ve proje aşamasında olan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Havalimanında genişleme devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok büyük paralar harcayarak millet bahçesi yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı Belsin'den Mobilyacılar Sitesi'ne ulaşacak raylı sistem hattı yapıyor. Bunun gibi ihtiyaçlar yapılıyor. Hükümet desteğini almaya devam ediyoruz. Hızlı tren için de pazartesi günü Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile kredi görüşmeleri var. İnşallah son aşamaya geldik. Bu konunun da altını çizebilirsek, Kayseri'ye çok güzel bir müjde vermiş olacağız."

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdağan ise hayırsever Mercan ailesine stadyum yapımındaki katılarından dolayı teşekkür etti.

Özdoğan, 26 bin metrekare alanda inşa edilen 500 kişilik stadyumun, yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, bazı belediye başkanları ile vatandaşlar da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de stadyum açılışına katıldı
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