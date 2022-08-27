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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu:

27.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğimiz ve daha güçlü Türkiye için birlikte yol yürümeye ve hizmetler etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin bekası, birlik ve beraberliği için hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıeroğlu, Karaisalı ilçesini ziyaretinde muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

İlçeye yapılan ve planlanan projeleri anlatan Sarıeroğlu, talepleri dinledi.

AK Parti'li Sarıeroğlu, Karaisalı Çeceli Kadın Gençlik ve Kültür Evi'ne ziyaretinde de Adana ve Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Kovid-19 nedeniyle bir süre yapamadıkları ilçe ziyaretlerinde yeniden vatandaşlarla görüşüp, ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Sarıeroğlu, "Bugün ben buradayım ama Adana'nın her ilçesinde milletvekillerimiz saha çalışmaları yapıyor. Biz ülkemizle ilgili büyük hayallerle yola devam ediyoruz. Birileri kirli hesaplarla algı çalışması yaparken, biz büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, sonrasında katıldığı 537. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve Şenlikleri'nin açılış töreninde de şunları kaydetti:

"Adana'mızı, Karaisalı'mızı seviyoruz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğimiz ve daha güçlü Türkiye için birlikte yol yürümeye ve hizmetler etmeye devam edeceğiz. Adana'mızın 15 ilçesini karış karış geziyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri, ihtiyaçları ve talepleri noktasında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu:

- "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin bekası, birlik ve beraberliğimiz ve daha güçlü Türkiye için birlikte yol yürümeye ve hizmetler etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Adana'da konuştu

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Adana Karaisalı Jülide Sarıeroğlu ak parti

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