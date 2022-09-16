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  4. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

16.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim ortak bir hedefimizin olması gerekiyor, siyasi farklılıklarımız olabilir, dünya görüşü farklılıklarımız olabilir, hayat tarzlarımız birbirinden farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak olmalıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi içerisinde çok güçlü olması gerektiğine işaret ederek "Bizim ortak bir hedefimizin olması gerekiyor, siyasi farklılıklarımız olabilir, dünya görüşü farklılıklarımız olabilir, hayat tarzlarımız birbirinden farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak olmalıdır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri önemsediklerini belirten Kurtulmuş, "Siyaset yukarıdan bazı şeyler söyleyip dinlemesini bilmeyen, beceremeyen bir iş değildir. Biz siyaset olarak sivil toplum kuruluşlarının işlerine soyunmayacağız ama sivil toplum kuruluşları da siyasetin işine karışmayacak. Yani bu anlamda yan yana, omuz omuza, dostça, arkadaşça mücadele edeceğiz. Birbirimizin eksiğini toplum millet adına tamamlayacağız ama hepimiz kendi işimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi içerisinde çok güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bizim gibi ülkelerin öyle sıradan hedefleri olmaz. Türkiye dediğimiz ülke sadece Anadolu topraklarındaki varlığımızdan ibaret olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye koskoca bir cihan devletinin muhassalasıdır. Yani yaklaşık 20 milyon kilometrede ne varsa aşağı yukarı onun tamamı bugün Türkiye'nin içerisinde vardır. Hep söylediğimiz şey Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye'nin kendi içerisinde çok güçlü olması lazım. Bizim ortak bir hedefimizin olması gerekiyor, siyasi farklılıklarımız olabilir, dünya görüşü farklılıklarımız olabilir, hayat tarzlarımız birbirinden farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak olmalıdır."

Türkiye'nin her anlamda dayanışma içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, yeniden güçlü bir Türkiye idealinin herkesin ortak ideali olması gerektiğini dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekonomisi, sanayisi, üretimi, eğitimi, milli savunma sanayisi büyük Türkiye, kendi içerisinde toplumsal dokusu böyle bir bina gibi sağlam olan, iç içe geçmiş, omuz omuza dayanışma içerisinde olan bir Türkiye. Çok şükür her gün biraz daha mesafe alıyoruz ama gidecek çok daha yolumuz, mesafemiz var. Allah'ın izni ile nasıl geçmişte büyük küresel medeniyetler kurulduysa Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın kurduğu gibi önümüzdeki dönemde de dünyanın büyük küresel medeniyetlerinden birisi de bu coğrafyadan ve bu topraklardan yeşerecektir. Buna adım kadar eminim. Buna inancım kadar sağlam bir şekilde inanıyorum. Hepimiz de bu inançla bu istikametle yürüyeceğiz. Eksikliklerimiz olabilir, kusur ve hatalarımız olabilir, bunları tamamlayacağız. Bunları birlikte bir takım oyunu içerisinde gerçekleştireceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

- "Bizim ortak bir hedefimizin olması gerekiyor, siyasi farklılıklarımız olabilir, dünya görüşü farklılıklarımız olabilir, hayat tarzlarımız birbirinden farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefi yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak olmalıdır"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi:

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