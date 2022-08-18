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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu:

18.08.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ümit ediyoruz Karadeniz'de bulunan çok güçlü doğal gaz rezervlerine ilave olarak Abdülhamid Han gemisiyle birlikte Akdeniz'de güçlü bir rezerve sahip olacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz Karadeniz'de bulunan çok güçlü doğal gaz rezervlerine ilave olarak Abdülhamid Han gemisiyle birlikte Akdeniz'de güçlü bir rezerve sahip olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Tokat 1. Esnaf Şenliği'nin ardından kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ülkeler arasındaki yarışta en önde olacağını söyledi.

Türkiye'nin kendi ayakları üstünde duran güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Yeniden büyük Türkiye' derken kastettiğimiz budur. Yeniden dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak potansiyele de imkana da şahsa da sahiptir." diye konuştu.

"Yeniden büyük Türkiye" ideallerinin dört temel bileşeni bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi güçlü bir ekonomi. Özellikle içinde yaşadığımız dönem, yaşadığımız için belki tam manasıyla farkında değiliz ama dünyanın en önemli ekonomik ve siyasi sirkülasyonundan geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun ne kadar süreceğini ne siyasetçiler biliyor ne de bu konuyla uğraşan bilim adamları. Öyle görünüyor ki önümüzde daha sıkı, daha soğuk bir yakın dönem geleceği... Bunu karamsar bir tablo çizmek için söylemiyorum ama dünyadaki siyaset dengeleri tam bir dengesizlik haline gelmiştir."

Her gün dünyanın farklı bölgesinden gerginlik ve çatışma haberleri alındığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna-Rusya savaşı bir tarafta. Onlar tam düzelebilecek zannederken şimdi Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Tayvan gerilimi. Pandemi dolayısıyla ortaya çıkan krizler, su, enerji, gıda krizleri de devam etmekte olan bir süreç. Dolayısıyla yeniden güçlü, büyük Türkiye olabilmek için bunlar olmasa dahi bizim güçlü bir ekonomiye sahip olma mecburiyetimiz var. Güçlü ekonomiden kastımız nedir? Üreten, dünya piyasalarında rekabet edebilen ve ürettiği zenginliği halkına yakınlaştırabilen, bütün fabrikaları çalışan, ihracat yapan, büyüme hızı fevkalade gelişebilen güçlü bir Türkiye'dir. Yani elin oğluna muhtaç olmadan, akla gelebilecek de olsa uluslararası alanda rekabet edebilecek, her türlü şeyi üretebilen bir Türkiye'dir."

Kurtulmuş, Türkiye'de herkesin hayal ettiği yerli otomobilin 2023 yılı içinde piyasaya çıkacağını ve kullanılmaya başlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde gençlik, çocukluk yıllarımızdan itibaren 'Türkiye'ye çıkartmazlar, Türkiye'nin petrol, doğal gaz kaynaklarına sahip olmasına müsaade etmezler' denilen şey artık geride kaldı. Güçlü bir ekonomiye sahip olmanın olmazsa olmaz koşulu olan doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahip olmanın Türkiye için hayati önem taşıdığını biliyorduk. Çok şükür, Türkiye bunu gerçekleştirme noktasına doğru hızla ilerliyor. Ümit ediyoruz Karadeniz'de bulunan çok güçlü doğal gaz rezervlerine ilave olarak Abdülhamid Han gemisiyle birlikte Akdeniz'de güçlü bir rezerve sahip olacağız. Bu, şu demektir. Türkiye'nin cari açığının en temeli olan enerjide dışa bağımlıktan kurtulacağız ve güçlü ekonomi doğrultusunda çok daha sağlam yere basacağız demektir."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu:

- "Ümit ediyoruz Karadeniz'de bulunan çok güçlü doğal gaz rezervlerine ilave olarak Abdülhamid Han gemisiyle birlikte Akdeniz'de güçlü bir rezerve sahip olacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta STK temsilcileriyle buluştu

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