AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de konuştu: (1)

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yunanistan'ın, komşumuz olarak Türkiye'yle arasındaki meseleleri varsa müzakere masasında çözmekten başka hiçbir yolu yoktur. Sırtını sıvazlayanlara güvenmesin, 'Yürü aslanım' diyenlere güvenmesin. Yunanistan bölgemizdeki istikrarı bozacak, haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın, hiçbir adımı atmasın." dedi.

Kurtulmuş, Kayseri'nin Develi ilçesinde "Develi Seyrani Kampüsü Hayırseverler Buluşması ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, artık dünyada herhangi bir şekilde sorun çözen uluslararası bir sistemin kalmadığını söyledi.

Avrupa Birliği, Rusya, ABD ve Çin gibi dört büyük gücün birbiriyle mücadele ettiği bir dönemden geçildiğini anlatan Kurtulmuş, "Ukrayna-Rusya Savaşı da budur. Afrika'daki Boko Haram'ın varlığı ve terör faaliyetleri de budur. Bu memlekette yıllarca PKK'yı, PYD'yi diğer terör örgütlerini destekleyenler de aslında bu büyük güçlerdir. Desteklemelerinin arkasındaki şey, o örgütleri çok sevmeleri değil, bu bölgede bir istikrarsızlık oluşturmak ve Türkiye'yi engellemektir." diye konuştu.

Bu ülkelerin vekalet savaşları üzerinden dünyada kendi güçlerini arttırdıklarını ifade eden Kurtulmuş, daha sonra da ticaret savaşları kavramını başlattıklarını, eski ABD Başkanı Donald Trump zamanında ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşlarının Ukrayna-Rusya Savaşı'yla daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını dile getirdi.

Kurtulmuş, şimdi yeni bir safhaya geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"O yeni safha, büyük güçler nasıl vekalet örgütleri, vekil örgütleri üzerinden savaş veriyorlarsa yani Orta Doğu'da PKK'yı, PYD'yi, DEAŞ'ı vesaireyi kullanıyorlar ise şimdi vekil devletler üzerinden kendi güçlerini arttırmaya çalıştıkları bir safhaya geçiyorlar. Ukrayna'yı sırtını sıvazlayarak Rusya'ya karşı teşvik edenler kimler? Biz Türkiye olarak, aziz milletimiz olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bu savaşı başlatmış olmasını, işgalini ve ilhakını asla doğru bulmuyor, asla onaylamıyor, tasvip etmiyoruz. Ama durduk yerde Ukrayna'yı bir şekilde sırtını sıvazlayarak, 'hadi yürüyün' diyerek Rusya'nın karşısına çıkaranlar aslında başka bir şey yapmak istiyorlar. Hem Avrupa'yı Amerika böylece kendi safına tamamıyla çekmiş oluyor hem de Rusya'yı uzun dönemli bir süreç içerisinde diz çöktürecek bir adımın başlangıcını yapmaya çalışıyor."

Şimdi aynı şeyi Yunanistan'ın sırtını sıvazlayarak Türkiye'ye karşı yapmaya çalıştıklarına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki Türkiye'yle Yunanistan bütün sorunlarını masada çözebilecek, müzakere edebilecek bir imkana sahipken maalesef Ege Denizi'ndeki problemlerimizin uluslararası alana taşınma hazırlıkları yapılıyor. Bunun için Ege adalarının aslında gayri askeri statüde olmaları gereken, silahlanmaları asla mümkün olmayan adalar hızlı bir şekilde silahlandırıldı ve böylece Ege Denizi büyük bir gerilimin, büyük bir belki de çatışmanın öncesindeki hazırlıklarla karşılaştık. Buradan bir kere daha Selçuklu'nun merkezi olan Anadolu irfanının hala canlı bir şekilde yaşandığı Develi'den ve Kayseri'den sesleniyoruz. Yunanistan'ın, komşumuz olarak Türkiye'yle arasındaki meseleleri varsa müzakere masasında çözmekten başka hiçbir yolu yoktur. Sırtını sıvazlayanlara güvenmesin, 'Yürü aslanım' diyenlere güvenmesin. Yunanistan, bölgemizdeki istikrarı bozacak, haddini aşan hiçbir işin içerisinde olmasın, hiçbir adımı atmasın."

(Sürecek)