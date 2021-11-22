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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

22.11.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ne kadar çok okursak, kitapla meşgul olursak o kadar insanlar arasındaki düşmanlık ve husumet ortadan kalkar. Onun için en büyük mücadele, cehaletle mücadeledir. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır" - "Karşılaştırma yapacak olursak Türkiye’de 700 bin civarında kahvehane, 34 bin kütüphane var. Ne kadar kütüphaneye ihtiyaç olduğu buradan da çok açık bir şekilde anlaşılıyor"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kitap okumanın önemini vurgulayarak, cehaletle mücadelenin en büyük mücadele olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, Erzincan'da hayırsever iş adamı Ömer Sertbaş'ın annesi adına yaptırdığı "Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"nin açılışına katıldı.

"Bebek kütüphanesi" kavramını ilk defa burada duyduğunu ifade eden Yıldırım, "Ne kadar farklı ve önemli olduğunu gördüm. Aslında kitaplara aşina olmayı, sosyalleşmeyi biz 20 yıllık milli eğitim politikamızda okul öncesi eğitimi ile başlattık." dedi.

Okul öncesi eğitimin önemine işaret eden Yıldırım, bu alanda okullaşma oranını yüzde 70-80 seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kıraathane kültürünün tarihinin çok eskiye dayandığını ve okunan, eğitim alınan, insanların kendilerini geliştirdiği yerler olarak hatırlandığını anlatan Yıldırım, kıraathanelerin sonradan şekil değiştirdiğini, oyun oynanan kahvehanelere dönüştüğünü söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılaştırma yapacak olursak Türkiye’de 700 bin civarında kahvehane, 34 bin kütüphane var. Ne kadar kütüphaneye ihtiyaç olduğu buradan da çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Okuma arttıkça kavga azalır. Ne kadar çok okursak, kitapla meşgul olursak o kadar insanlar arasındaki düşmanlık ve husumet ortadan kalkar. Onun için en büyük mücadele, cehaletle mücadeledir. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. Kitap insanın ufkunu açıyor, gönül zenginliğine, insanları daha fazla sevmesine vesile oluyor."

İslam dininin de öğrenmeyi emrettiğini, beşikten mezara kadar ilmi tavsiye ettiğini belirten Yıldırım, "İnsanımızın en iyi şekilde yetişmesi ve donanımlı hale gelmesi elbette bizim dünyadaki medeniyet yarışında en öne geçmemizi sağlayacak. Aslında hedefimiz, dünyanın gelişmiş 10 ülkesi arasında yerimizi almamızdır. Bazı alanlarda biz bu hedefi tutturduk. Sağlıkta, ulaşımda, iletişimde tutturduk, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Ekonomik büyüklük olarak da satın alma gücüne göre 10 ülke arasına yakınız, 13. sıradayız." diye konuştu.

- Binali Yıldırım, çocuklara masal okudu

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in dua emesinin ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılış yapıldı.

Beraberindekilerle kütüphaneyi gezen ve çocuklara masal okuyan Yıldırım, kütüphanede oyun oynayanlarla da sohbet ederek kitap dağıttı.

Programa, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

- "Ne kadar çok okursak, kitapla meşgul olursak o kadar insanlar arasındaki düşmanlık ve husumet ortadan kalkar. Onun için en büyük mücadele, cehaletle mücadeledir. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır" - "Karşılaştırma yapacak olursak Türkiye

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'daki "bebek ve çocuk kütüphanesi"nin açılışında konuştu:

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