YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Dodurga'daki seçim) 8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çankırı Dodurga'da yapılan seçimle ilgili, "8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler." dedi.

Yıldırım, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakamlığı, Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında partililere hitap eden Yıldırım, Reşadiyelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde hafta sonu seçim yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefetin, 'İlla seçim olsun, seçim olsun'. 8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler, arsızlık yapmamışlar. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizim şiarımız budur. Bu kutlu yolculuğa böyle çıktık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağdığını belirterek, şöyle devam etti:

"'Kar yılı, var yılı' derler. İnşallah bunun sonuçlarını da göreceğiz. Mahsulde bolluk bereket olacak. Biliyorsunuz, buğday taban fiyatı açıklandı, şimdi onun üzerinde vermeye başladılar, 8,5 liradan alıyorlar. Ayrıca çalışanlarımızın, emeklilerimizin durumunu düzelten düzenleme de tamamlandı. Elhamdülillah, adım adım herkesin ihtiyacı, tarım, esnaf, çalışan, asgari ücret, hiç olmayan şekilde yeniden gözden geçirildi. Enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak.... Enflasyon belki zaman alacak. O süreç içinde enflasyona karşı vatandaşımızı korumak görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Bir yandan tedbirler parça parça alınmaya devam edecek. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuzlardan geçtik, terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık."

Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı'na işaret ederek, seyahate çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Daha sonra ilçe halk kütüphanesinin açılışına katılan Yıldırım, esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, ziyaretleri sırasında bir çocuğu kucağına alarak sevdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

- "(Dodurga'daki seçim) 8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat Binali Yıldırım

Tokat Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:07
Sabah
05:03
Öğle
12:43
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
22:01
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.