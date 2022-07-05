AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tokat'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çankırı Dodurga'da yapılan seçimle ilgili, "8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler." dedi.

Yıldırım, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakamlığı, Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığında partililere hitap eden Yıldırım, Reşadiyelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde hafta sonu seçim yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefetin, 'İlla seçim olsun, seçim olsun'. 8 aday çıktı. Sonuç, yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri. Yani zekatı kadar onlara oy vermişler, arsızlık yapmamışlar. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Bizim şiarımız budur. Bu kutlu yolculuğa böyle çıktık." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağdığını belirterek, şöyle devam etti:

"'Kar yılı, var yılı' derler. İnşallah bunun sonuçlarını da göreceğiz. Mahsulde bolluk bereket olacak. Biliyorsunuz, buğday taban fiyatı açıklandı, şimdi onun üzerinde vermeye başladılar, 8,5 liradan alıyorlar. Ayrıca çalışanlarımızın, emeklilerimizin durumunu düzelten düzenleme de tamamlandı. Elhamdülillah, adım adım herkesin ihtiyacı, tarım, esnaf, çalışan, asgari ücret, hiç olmayan şekilde yeniden gözden geçirildi. Enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak.... Enflasyon belki zaman alacak. O süreç içinde enflasyona karşı vatandaşımızı korumak görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Bir yandan tedbirler parça parça alınmaya devam edecek. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuzlardan geçtik, terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık."

Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı'na işaret ederek, seyahate çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Daha sonra ilçe halk kütüphanesinin açılışına katılan Yıldırım, esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, ziyaretleri sırasında bir çocuğu kucağına alarak sevdi.