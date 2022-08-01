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AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

01.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

Evinde yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 90 yaşında vefat eden Hakkı Hikmet Aslan için Ahi Evran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Camide, 24. Dönem AK Parti Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Aslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Şahin Kırşehir'de cenaze törenine katıldı

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