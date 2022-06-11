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AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu:

11.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz, bundan sonra da yedirmeyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz, bundan sonra da yedirmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Bartın Milletvekili Tunç, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde partililer tarafından davul ve zurnalarla karşılandı.

Burada tebrikleri kabul eden Tunç, partide önemli bir göreve getirildiğinin bilincinde olduğunu söyledi. Tunç, kendisinden önce görev yapan grup başkanvekillerinden aldığı bayrağı daha ileri taşımanın ve partiyi en güzel şekilde temsil edebilmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve eser siyasetinin adresi olduğunu belirten Tunç, "AK Parti, icraatlarıyla ortaya koyduğu eserlerle 100 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdıran bir iktidar partisi. Milletin refahı, ülkenin kalkınması için 20 yıldır gecesini gündüzüne katan bir lidere sahibiz. AK Parti'nin de en büyük şansı bu." diye konuştu.

Tunç, 20 yılda ülkeyi ekonomide 4 kat büyüten bir partinin mensupları olduklarına, salgının etkisiyle tüm dünyada gerçekleşen küresel krizin etkilerinden de ülkeyi, milleti koruyacak yegane partinin AK Parti olduğuna işaret ederek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Türkiye'nin dış politikasının, bütün dünya ülkelerinin gıptayla baktığı bir dış politika olduğunu dile getiren Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın uyguladığı dış politika; insani, vicdani, hakkaniyetli, adaletli bir dış politikadır. Ülkesinin güvenliğini düşünen, işte güneyimizde küresel güçlerin bir araya gelip terör devleti kurmak istediğinde ona 'Hayır.' diyen bir lidere sahibiz. Harekatlar yaptık ve hala askerimiz orada nöbette. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı yemeye kalkıştılar 'Hayır.' dedik. Libya ile mutabakatımızı yaptık, işte Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Azerbaycan'da 30 yıl süren işgalin kurtarılması... Bunlar dış politikadaki başarılarımız. Şimdi, Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz, bundan sonra da yedirmeyeceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu:

- "Ege Adaları ile ilgili Yunanistan'ı galeyana getirmek isteyen küresel güçler var. Müsaade eder miyiz? Hiçbir zaman milletimizin, ülkemizin hakkını, hukukunu yedirmeyiz, bundan sonra da yedirmeyeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, Bartın'da konuştu

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