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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

18.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz, birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye'yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz, birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye’yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini bildirdi. Önceki gün Kabil Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin görüntüleri ibretle izlediklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz, birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye'yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz. Kabil Havalimanı'nda tüylerimizi ürperten görüntüleri gördük. Kendi ülkesinden kaçmak zorunda kalan insanların yaşadığı dramın kısa bir özeti o görüntüler. Asıl tartışılması gereken ise 20 yıldır ülkede barış, huzur ve güven için konumlandığını söyleyenlerin hali. İnsanlık bu sistemi, bu utanç görüntülerini hak etmiyor. Dünya 5'ten büyük olmalı. Türkiye, artık önemli, güçlü bir aktör. Joe Biden'ın sözde soykırım çıkışını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından duyulan rahatsızlıkları gördük. Adeta ülkemizi kıskaca alarak, her şeye 'evet' diyen eski Türkiye'ye dönülsün istiyorlar. Milletimizle beraber inandığımız yoldan dönmeyeceğiz."

- "Savunma sanayisindeki yerlilik oranıyla adeta devrim yaşanıyor"

Turan, egemenlik haklarını savunan, teröre geçit vermeyen, yerli ve milli üretime odaklanmış Türkiye'yi geleceğe taşıyacak konularda kararlı bir irade bulunduğunun altını çizdi. 84 milyon için, Türkiye için, çocuklar için sorumluluklarının büyük olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Çanakkale'mizde de hemşehrilerimizi yatırımlarla, hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz, devam etmeliyiz. Salgın şartlarında dahi yatırımlara ve projelere devam eden bir Türkiye var. Aşılamada 86 milyon doza ulaştık. Dün Cumhurbaşkanımız 26 yeni fabrikanın daha açılışını yaptı. Savunma sanayisinde yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla adeta devrim yaşanıyor. Her geçen gün yeni adımlar atılıyor. Pakistan'a ihraç edeceğimiz 4 MİLGEM korvetinin ilki 2 gün önce denize indirildi. Yine ilk açık deniz karakol gemimizin sac kaynağı gerçekleştirildi. Ekonomide salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için adımlar atılıyor. Rekor ihracat rakamları bu kararlılığın sonucu. Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkmış oldu."

Ziyarete AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez İlçe Koordinatörü Ethem Hırçın, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

- "84 milyon olarak en büyük zenginliğimiz, birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz. Türkiye'yi en üst liglere hep birlikte taşımaya devam edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti
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