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AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

16.09.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz." dedi.

Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, mahallelerde gençlerin spor, kültür, bilgi ve etüt evleri açısından her türlü imkana sahip olmalarını istediklerini söyledi.

Ünal, son 20 yılda eğitim konusunda ciddi adımlar atıldığını ve öğrencilere her türlü imkanın sağlandığını belirterek, yapılan, eğitim ve spor kompleksleriyle, gençlik merkezleriyle bunun önünü daha da açtıklarını söyledi.

AK Parti'nin iktidarları döneminde en iyi yaptığı şeyin vesayeti tasfiye edip milletle devleti buluşturarak devletin imkanlarını milletin hizmetine sunması olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz. Adnan Menderes'in Fatin Rüştü Zorlu'nun Hasan Polatkan'ın başına ne geldiğini gördük. Bu ülkenin evlatları iş başına geldiğinde ya darbeyle ya muhtırayla ya irtica kampanyasıyla ne yapılırdı, görevden uzaklaştırılırdı. Bir şeyi unutmayalım, bunu sürekli tekrar ediyorum, 1960 ile 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 38 hükümet değişti. Yani Anadolu'dan millet seçmiş göndermiş, Ankara'nın karanlık tünellerinde ne olmuş, ayak oyunlarına, darbelere, muhtıralara milletin seçtiği iktidarlar kurban edilmiş. 42 yılda bir hükümetin ortalama süresi ne kadar, 1,5 yıl ortalama görev süresi, 1.5 yıl olan bir hükümet hizmet üretir mi? Üretemez. Şimdi 20 yıldan beri iktidarda olan AK Parti değil, 20 yıldan beri iktidarda olan milletin kendisi. Niye biliyor musunuz? Çünkü AK Parti’yi millet seçiyor. AK Parti milletin teveccühü ile AK Parti."

Son 20 yılda eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, altyapıda önemli işler yaptıklarını hatırlatan Ünal, ikinci 20 yılda ise ince işçilikler yapacaklarını dile getirdi.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun AK Parti milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve vatandaşlar katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

- "Geçmişte vesayet odakları bu devletin imkanını sadece belli bir zümreye sunuyorlardı. Anadolu'nun evlatlarının iktidar olduklarında başlarına ne geldiğini gördük biz"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi açılışında konuştu:

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