AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Kabaktepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları taziyeleri kabul etti.

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