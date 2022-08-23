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AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

23.08.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Doğanşehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tütünleri zarar gören çiftçilerle bir araya geldi.

Çalık, ilçeyi ziyaretinde, çiftçilerin zararlarının tespiti için çalışmaların başladığını söyledi.

Her zaman tütün üreticilerinin yanında olduklarını ve onları desteklediklerini belirten Çalık, "Sizlerin vermiş olduğu destek ve dualarla, haklı taleplerde yanınızda durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tütün üreticilerinin dolu yağışından gördükleri zararını bildiklerini dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

"Hasar tespitine başlandı. Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile sabah görüştüm. Bakanımıza durumu söyledim. Tütünleri doludan zarar gören çiftçilerimizin zararlarının tespit edilmesi için sahada çalışmalar sürüyor. Bakan yardımcımız, il müdürümüzü aradı ve talimatını verdi. Hasar tespitinden sonra destek vermek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz."

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

AK Parti'li Çalık dolu yağışından etkilenen tütün üreticileriyle buluştu

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