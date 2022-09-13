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AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

13.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR (AA) - AK Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vefat eden dedesi, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Derecikören Mahallesi'ndeki evinde dün vefat eden 90 yaşındaki Mehmet Karataş için mahalle camisinde tören düzenlendi. AK Parti Gelen Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Mehmet Karataş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Hamza Dağ'ın dedesi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir Sındırgı Hamza Dağ

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