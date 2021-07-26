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AK Parti'li Turan Tunus'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi:

26.07.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına ilişkin "Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Yenice Toplum Sağlığı Merkezi, Yenice Belediyesi Kapya Oteli, Terzioğlu Vakıf Yurdu, Çarşı 6. Etap Dükkanlar projesi, 50 yeni sanayi dükkanı açılışı ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği inşaatı temel atma törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Gururla söylüyorum ki Çin’den sonra dünyada en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye. Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz." diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş'ta 50 yıllık bir rüya olduğunu anlatan Turan, bununla ilgili çok önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı olarak geçen hafta, mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maraş'ın açılacağını söylediğini hatırlatan Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye’yi kınadı. İsrail, Filistin’i işgal eder görmez, Amerika, komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD’ye silah teslim eder, görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye’yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız."

- "Demokrasi galip gelecek"

Tunus'taki gelişmeleri değerlendiren Bülent Turan, şunları kaydetti:

"Bakınız, daha dün kardeş ülke Tunus’ta meclisi kapattılar. Arap Baharı'nın başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi. Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde bir gecede, bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘Dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum."

AK Parti'li Turan Tunus'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi:

- "Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
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