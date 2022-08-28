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AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

28.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan maçı izledi.

Yapımı yeni tamamlanan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'na gelen Yıldırım, takımın forma ve ürünlerinin yer aldığı Store 24 mağazasını ziyaret etti.

Yıldırım, stada girerken taraftarlar tarafından kesilecek kurbanı bağışlayarak kesilmemesini istedi.

Statta taraftara seslenen Yıldırım, kentte güzel bir gün yaşandığını ve sezonun açılışında ilk karşılaşmanın muhteşem bir statta gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki ilk karşılaşmada Anagold 24Erzincanspor ile Tarsus İdman Yurdu karşılaşacaklar. Erzincanspor'a ve konuk takıma başarılar diliyorum. Burası Erzincan, burası can insanların yurdu. Erzincanlı bütün kardeşlerimize, futbolcu ve yöneticilere teşekkür ediyor, tebriklerimi iletiyorum. Sizden isteğim stadyumu sezon boyunca şenlendirin. Burası daima canlı olarak yaşasın. Sadece futbol değil, burada sporun her türlüsünü yapacak imkanlar var. Burası ona göre yapıldı. Yürüyüş, judo ve diğer sporların hepsi mevcut hayırlı uğurlu olsun."

Yıldırım, stadın Erzincan'a kazandırılması için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

Yıldırım, 1-1 sona eren Anagold 24Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçını 90 dakika izledikten sonra stattan ayrıldı.

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

AK Parti'li Yıldırım, Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu maçını izledi

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Tarsus İdman Yurdu Erzincan

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