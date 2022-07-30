İki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ilçede, pansiyon ve işletmeler de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

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