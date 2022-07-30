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Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

30.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, hafta sonu sıcaklıkların daha da artmasıyla sahillerde vakit geçiriyor.

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da sıcak havaların etkisiyle son 2 haftadır ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İki mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahiliyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ilçede, pansiyon ve işletmeler de yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Sıcak havadan bunalanlardan bazıları denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

İlçede günübirlik ziyaretçilerle yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı

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Düzce Akçakoca

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