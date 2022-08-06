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Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

06.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin Yukarıçulhalı Köyü Şehit Teğmen Nurettin Türkmen İlk ve Ortaokulunda bakım ve onarım çalışması yaptığı bildirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından başlatılan "Kardeş Okul Projesi" kapsamında, Yukarıçulhalı Köyü Şehit Teğmen Nurettin Türkmen İlk ve Ortaokulu binasının onarıldığı belirtildi.

Gönüllü ceza infaz kurumu personelinin destek verdiği projeyle ilgili şu bilgi aktarıldı:

"Okulun boya, badana ve tamirat işlerini yapan ceza infaz kurumu personeli, okul duvarlarını da çizdikleri resimlerle süsledi. 6 yıldır boya ve tadilat işlemleri yapılmamış olan okulun gerekli ihtiyaçları tespit edilerek eksiklikleri giderildi. Fiziki yapısı yenilenen ve öğrencilerin eğitimi için sağlıklı bir ortama kavuşturulan okul, 2022- 2023 eğitim dönemine hazır hale getirildi."

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

Akdağmadeni'nde infaz koruma memurları köy okulunu onardı

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