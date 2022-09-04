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Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

04.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl 10'uncusu düzenlenen ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen 46 din adamı ile ziyaretçiler, Gevaş İskelesi'nden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, bir süre ziyaretçilerle sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Damadyan, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen ayini yönetti.

Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayini, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile Van Müze Müdürü Fatih Arap izledi.

Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

Akdamar Kilisesi'ndeki 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

Akdamar Adası'nda 10. ayin başladı

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Akdamar Adası Van ayin

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