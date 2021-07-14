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Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

14.07.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Aşı, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme, kanser araştırmaları, organ üretimi ve kök hücre çalışmaları öncelikli hedef olarak belirlenmiştir ve bu amaçla altyapı oluşturulabilmesi için çalışmalar yapmaktayız" - Üniversitenin Gen ve Hücre Tedavi Merkez Müdürü Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu: - "Tek enjeksiyonla daha uzun süreli bağışıklık yanıtı oluşturulabilecek potansiyele sahip aşılar üzerine çalışıyoruz"

Akdeniz Üniversitesinde, yerli kaynaklarla yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına önemli altyapı oluşturması hedeflenen projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversitenin Senato Salonunda düzenlediği toplantıda, "Araştırma Üniversitesi" olma hedefi doğrultusunda yaptıkları çalışmaların önemli aşamalarından milat sayılabilecek özel bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ülkenin bilimsel seviyesini yükseltmek, uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edebilmek, dışarıya olan bağımlılığı azaltmak için önemli yapısal reformlar oluşturduklarını belirten Özkan, "Bu konuda başlangıç olarak önemli olan ilk aşamayı sonuçlandırdık. Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından aşı, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme, kanser araştırmaları, organ üretimi ve kök hücre çalışmaları öncelikli hedef olarak belirlenmiştir ve bu amaçla altyapı oluşturulabilmesi için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

Özkan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu'nun aşı ve ilaç üretimi üzerine yürüttüğü iki projeye üniversitelerinin en yüksek destek bedeli olan 7,5 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Her iki projenin de gelecekte başta aşı olmak üzere önemli çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını anlatan Özkan, "Kısa sürede üstesinden gelmeyi umduğumuz salgın sürecinin bize hatırlattığı en önemli konu gelecekte bu tür salgınların başka şekillerde de olsa olabileceği ve bu konuda hazırlıklı olan toplumların avantajlı konumda olacağı çok açıktır. Bu nedenle altyapımızın sürekli bu tür tehditlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Özkan, destek verdikleri projelerle Kovid-19 ile başlayıp ileri aşamada kanser aşılarına da umut olabilecek adımın ilkini attıklarını belirtti.

- Her türlü viral enfeksiyonlara karşı aşı üretilmesi hedefleniyor

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Gen ve Hücre Tedavi Merkez Müdürü Prof. Dr. Şanlıoğlu ise Kovid-19 hastalığına karşı biyoteknolojik katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünü yeni nesil bir aşı geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Şu anda BioNTech moderna aşılarının Kovid-19'a karşı geliştirilmiş en etkili aşılardan olduğuna işaret eden Şanlıoğlu, "Tek enjeksiyonla daha uzun süreli bağışıklık yanıtı oluşturulabilecek potansiyele sahip aşılar üzerine çalışıyoruz." dedi.

Projede bu vektörlerin tasarımını yaptıklarını, patent başvurularının gerçekleştirildiğini belirten Şanlıoğlu, "Şu anda deneylerimiz devam ediyor. Belirli bir aşamadan sonra da bunları deney hayvanlarında test edeceğiz, ondan sonra sonuçlarımıza göre deneylerimizde ilerleyeceğiz. İki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz."ifadesini kullandı.

Başarılı olunursa klinik deneylere geçmeyi hedeflediklerine işaret eden Şanlıoğlu, Kovid-19'un çok farklı varyantlarının ortaya çıktığını, geliştirecekleri teknolojiyle sadece Kovid-19'a karşı değil, her türlü enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili bir aşı geliştirme imkanı olacağını söyledi.

- "İthal edilen ilaçları üretebilecek altyapıyı kuruyoruz"

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İnan da romatizmal hastalık ve organ naklinde kullanılabilecek bir mikroorganizmanın saflaştırılması üzerine teknolojik altyapı çalışması yaptığını dile getirdi.

Normalde piyasada ilaç olarak bulunan moleküllerin aynısını laboratuvar şartlarında üretip saflaştırıp, fare deneylerini yaparak zararlı olmadığını göstereceklerini vurgulayan İnan, insana etkili olabilecek formülasyonu getirip, bunu endüstriye aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Söz konusu ilaçların çok pahalı ve yüzde 90'ının yurt dışından ithal edildiğine değinen İnan, ithal edilen ilaçları yerli kaynaklarla üretebilecek altyapıyı kurduklarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesinde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

- Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Aşı, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme, kanser araştırmaları, organ üretimi ve kök hücre çalışmaları öncelikli hedef olarak belirlenmiştir ve bu amaçla altyapı oluşturulabilmesi için çalışmalar yapmaktayız" - Üniversi

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde yeni aşı, ilaç ve kanser araştırmalarına altyapı oluşturacak projeler tanıtıldı
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