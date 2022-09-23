Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından geçen sene dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "2021 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Mersin'deki Divan Otel'de yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programdaki konuşmasında, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin, tarım sektörünün insanlık için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 225 milyar dolarla ihracat rekoru kırdığını anımsatan Pehlivan, tarımsal ürünlerin dış satıma önemli oranda katkı sağladığını vurguladı.

Pehlivan, Mersin'in tarım şehri olduğunu, üretim ve ihracatın artmasıyla kentin çıtasının daha da yükseleceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in tarımsal üretimin yapıldığı iller arasında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktararak, ekonomiye katkı sunan ihracatçılara başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, insanlığın, ekonomik, kültürel ve küresel iklim değişikliğinin etkileriyle çok önemli bir süreç geçirdiğini dile getirdi.

Türk tarımının bu süreçte hem üretimini artırdığına hem de 207 ülkede insanlığın gıda güvenliğine önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Hasdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımsal arazisi, işleme arazisi ve merasıyla dünyada 31. sırada olmasına rağmen şu anda tarımda oluşturduğu hasılayla dünyanın ilk 10 ülkesi arasında, Avrupa'nın da en önemli tarım ülkesi olma özelliğini devam ettirmekte. Bu aslında Türk çiftçisi ve ihracatçısının büyük başarısının en önemli göstergeleri."

- "Çok değerli fiyatlar verildi"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, dünya genelinde yaşanan olayların gıda arz ve güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen TMO'nun görev alanındaki ürünlerde herhangi bir problem yaşanmadığını anlatan Güldal, şöyle devam etti:

"Bütün travmalara, üreticilerimizin girdi bedellerindeki yükselmelere rağmen 'Karşılığı verilecek. Üreticilerimiz mutlu edilecek.' dediğimiz ürünlere, buğday ve arpa başta olmak üzere tüm hububat grubunda, bakliyatta, mısırda, çeltikte ve 'özel ürünler' dediğimiz, ihracatta çok güçlü olduğumuz fındık, kuru üzüm gibi ürünlerde çok değerli fiyatlar verildi. Biz, bu fiyatlarla alım politikalarımızla 2022 yılı tarımsal üretimde, Türkiye'nin kendisine yetecek ve regülasyon görevini yerine getirecek stoklarımızı oluşturduk. Ekmeklik buğdayda, -özellikle altını çizmek istiyorum- makarnalık buğdayda çok ciddi bir stok imkanımız var."

Güldal, Mersin'de önemli bir yatırıma imza attıklarını duyurarak, şöyle konuştu:

"Limanda önemli yatırımımız var. Yeni bir depo faaliyetine, yatırımına başladık. Nasip olursa, 8 üniteden oluşan 30 bin tonluk yatay deponun ihalesi bitmiştir. Bugün de yer teslimi yapıldı. Ben de şahit oldum. İnşallah çok kısa sürede bu depoda, iklimlendirme imkanı olan modern yapıda bir tesisi Mersin'e kazandırmış olacağız. Hem kendi işimize hem sektörün hizmetine hem de ülkemizin ihtiyacına cevap vermiş olacaktır."

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birlik bünyesinde geçen yıl 1 milyar 58 milyon dolarlık dış satım yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından geçen yıl en fazla ihracat yapan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri firmalarına ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile çeşitli sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve ihracatçılar katıldı.