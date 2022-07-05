Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

MERSİN (AA) - Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından, dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için düzenlenen "2021 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) yapıldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, törendeki konuşmasında, görev süresinde Mersin'de huzur ve iş birliği içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mersin'deki insanların girişimci ruhu ve dinamizmin gurur verici olduğunu belirten Elvan, "Mersin inanılmaz, büyük bir potansiyele sahip. Ben kentin önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktalara gideceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Elvan, ülke ekonomisi için ihracatın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sizler meyve ve sebze ihracatçıları olarak bizim için çok önemlisiniz. İhraç ettiğiniz ürünün katma değeri açısından baktığımızda belki yüzde 95'i ithal etmeden Türkiye'de kendi kaynağımızla kullanmış olduğumuz ürün ve iş gücü. Burada da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar ithalattan ziyade ihracattır ki memleketi zengin yapacak' sözü yazılı. Dolayısıyla siz ihracatçılarımıza çok büyük görev düşüyor."

İhracatçı firmaların, ürünleri işleyip, katma değerlerini arttırma yönünde yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Elvan, firmalardan bu konuda söz istedi.

Elvan, Mersin'de 6-11 Kasım'da yapılması planlanan Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin çok sayıda kişiyi ağırlayacağını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Eli nasırlı, alnı terli çiftçilerimiz sayesindedir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da önemli tarım potansiyeline sahip olan kentin, 27 ürünün üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer aldığını vurguladı.

İş birliği içerisinde olunduğu takdirde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Pehlivan, "Bütün sektörlerde, devlet tarafına düşen, görev ve sorumluluklarımız alanına giren boyutuyla her zaman üreticimizin, ticaret erbaplarımızın, esnafımızın, toplumumuzun bütün kesimlerinin yanında olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Pehlivan, ihracattaki başarıda çiftçilerin de önemli başarısının olduğuna işaret ederek, "Biz bu ihracatı yapabiliyorsak, ürünlerimizi gerek iç gerekse de dış piyasada pazarlayabiliyorsak eli nasırlı, alnı terli çiftçilerimiz sayesindedir. Onları bu etkinlik vesilesiyle saygı ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz de birlik bünyesinde geçen yıl 1,3 milyar dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Elvan, Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Gürüz, geçen yıl en fazla ihracat yapan yaş meyve ve sebze firmalarına ödüllerini verdi.