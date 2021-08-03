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Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

03.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, üretim alanında 100 kiloya kadar yük taşıyabilecek yerli robot üretti - Firmanın genel müdürü Erol Çıracı: - "Bir malzemenin zamanında bir yere taşınmaması, üretimde gecikmeye neden olabiliyor. Ürettiğimiz otonom taşıyıcı araç ile zaman kayıplarını minimize etmek istedik"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, 100 kilogram taşıma kapasitesi bulunan robot geliştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Yerleşkesi'ndeki Teknokent'te bulunan firma, fabrikalarda üretim sahsında çalışanlara yük taşımada yardımcı olabilecek robot geliştirmek için çalışmalara başladı.

Bir yıllık çalışma sonunda geliştirilen robot, zemin üzerindeki harita koordinatlarını takip ederek yük taşırken, 4 saatlik şarjla bir gün boyunca hizmet verebiliyor.

Yerli yük taşıma robotu, işini tamamladıktan sonra yeni görev gelene kadar fabrika içine konuşlandırılan park alanına gidip, kendini şarj ediyor.

Robotu geliştiren firmanın genel müdürü Erol Çıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde kullanılan akıllı süpürgelerden ilham alınarak üretilen yük taşıma robotunun insan yükünü azaltıp, daha verimli bir çalışma imkanı için tasarlandığını söyledi.

Ürettikleri lojistik robotunun, 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi olduğunu dile getiren Çıracı, "İki nokta belirleniyor ve robot o alanda çalışmasına başlıyor. Karşısına bir engel çıktığında, o engeli aşabilme özelliğine de sahip. Ekip olarak 500 ve bin kilogram taşıma kapasiteli robotlar için de Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Çıracı, devletin her alanda yerli ve milli üretimi desteklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yük taşıma robotlarıyla ilgili dünyada çok büyük bir pazar yok. Her şey genellikle forklift ya da insan gücüyle çözülmeye çalışılıyor. Fakat artık bütün fabrikalara bu sistem girmeye başlıyor. Küçük ve orta ölçekli firmaların ihtiyacını gidermek için tasarladığımız bir projeydi. Başarılı olduk. Yerli ve milli teknolojilerle, maliyeti düşürerek ihtiyacı olan firmalara sunmayı planlıyoruz. Bir malzemenin zamanında bir yere taşınmaması, üretimde gecikmeye neden olabiliyor. Ürettiğimiz otonom taşıyıcı araç ile zaman kayıplarını minimize etmek istedik. Seri üretim için elbette siparişleri göz önünde bulunduruyoruz."

- "Yeni teknolojiler için hayal kurmak çok önemli"

Firmada ekip lideri olarak görev yapan elektrik-elektronik mühendisi Didem Özüpek Taş da yerli ve milli üretim için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

Eğitim hayatı boyunca insanlara yardımcı olabilecek robotlara merak duyduğunu dile getiren Taş, "Onların kazasız belasız insana fayda sağlaması benim için en büyük mutluluk. Üniversitede eğitim gören arkadaşlarıma tavsiyem, sadece derslerden geçmek için okumasınlar. Özellikle teknoloji alanında eğitim görenler, bir şeyleri bozup kırmaktan korkmayın. Girişmek, yeni teknolojiler için hayal kurmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

- Eskişehir'de robotik ve konumlandırma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, üretim alanında 100 kiloya kadar yük taşıyabilecek yerli robot üretti - Firmanın genel müdürü Erol Çıracı: - "Bir malzemenin zamanında bir yere taşınmaması, üretimde gecik

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi

Akıllı süpürgeden ilham alan firma yerli yük taşıma robotu geliştirdi
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