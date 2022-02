Akkaraman koyunları üreticisine yüzde 22 gelir artışı sağladı

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Soğuğa dayanıklılığı, ağız yapıları ve fiziki özellikleriyle öne çıkan Akkaraman koyun ırkı, ıslah çalışmalarıyla Niğde'de üreticilerin yüzünü güldürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) üretimi azalmış hayvan ırklarının sayısı ve veriminin artırılması amacıyla 2011 yılında kentte uygulanmaya başlanan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı" projesinde 153 yetiştirici yer alıyor.

Projeyi yürüten Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, AA muhabirine, projenin, il ve ilçe tarım orman müdürlükleri, Niğde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve üniversite iş birliğiyle sürdürüldüğünü söyledi.

Niğde'de yürütülen 6 projeden 5'inin Akkaraman koyunu, birinin de kıl keçisi ıslahına yönelik olduğunu belirten Şekeroğlu, bu yıl merkezde uygulanan Akkaraman-1 projesinin ikinci döneminin sona erdiğini anlattı.

Şekeroğlu, her projenin 5 yıl sürdüğünü, ikinci dönem projesinin 2017-2021 yıllarında uygulandığını aktararak, "Tamamlanan projemizin sonucunda her hayvanda 6 kilogram canlı ağırlık artışı sağlandı. Her bir üreticinin, hayvan başına yaklaşık yüzde 22 gelir artışı oldu. Bunu güncel fiyatlara çevirdiğimizde her hayvanda yaklaşık 200 lira gelir arttı." dedi.

- "Sürünün yüzde 30'unu yeniliyoruz"

Şekeroğlu, üreticilerin ellerindeki hayvanları ırk özelliğine göre seleksiyon yaptıklarına işaret ederek, bu hayvanların doğum, 60 gün ve 120 gün canlı ağırlıklarını aldıklarını, 120 günde hayvanların ağırlıklarının 36-37 kilograma çıktığını kaydetti.

Bunları standardize ettikten sonra hayvanların yaklaşık yüzde 30'unu damızlık olarak ayırdıklarını ifade eden Şekeroğlu, "Bu şekilde sürünün yüzde 30'unu yeniliyoruz ve yaşlı hayvanları sürüden ayırıyoruz. Bundan sonra hayvanların yaşam gücü ele alınabilir. Fakat biz bu dönemdeki projemizde ikizlik üzerinde durmadık. Belli bir aşamaya geldikten sonra ikizlik üzerinde durmak gerekiyor." diye konuştu.

- "İşletme bazlı çalışma yapıyoruz"

Şekeroğlu, canlı ağırlık artışını fazla yem vererek sağlamadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sadece üreticilerin ellerindeki hayvanları bizim kontrolümüzde işletme ne uyguluyorsa bunları dikkate alarak yapıyoruz. Zaten her işletmenin hayvanları kayıtlı, canlı ağırlıklarını ayrı ayrı alıyoruz. Dolayısıyla işletme bazlı çalışma yapıyoruz. Bunu Akkaraman-1'e kayıtlı işletmedeki hayvanların ortalamasını alarak söylüyoruz. Proje, beslemeye yönelik bir araştırma değil, bu hayvanların canlı ağırlık artışını sağlamak üzere yapılan bir ıslah çalışması. Hayvanların ırk özelliğini koruyoruz. Canlı ağırlık artışı sağlıyoruz."

Canlı ağrılık artışında belli bir noktaya geldiklerini vurgulayan Şekeroğlu, projenin, devletin desteğinin karşılığını verdiğini sözlerine ekledi.

Üretici ve Niğde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol da proje kapsamında 300 hayvanının ıslah edildiğini bildirdi.

Kent genelinde 153 üreticinin projede yer aldığını aktaran Demirkol, "Projede 37 bin hayvan ıslah ediliyor. Bu sene 3 milyon 628 lira çiftçimize destek dağıttık. Önceki yaptığımız koyunculuğa bakarak canlı ağırlıkta çok artış oldu. Tek tip mal yetişiyor. Kuzusu randımanlı yetişiyor. Bu şekilde çok faydasını görüyoruz. Çiftçi de memnun." ifadelerini kullandı.