YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

28.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da ay çekirdeği elenmesi yüzünden biçerdöver sahibinin silahla öldürülmesi, kardeşinin de darbedilerek ağır yaralanmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Ali A. ile babası Sadet A. Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Söz verilen Derviş Ali A, çekirdek eleme yüzünden biçerdövercilerle tartıştıklarını söyledi.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirten Derviş Ali A, şöyle konuştu:

"Üzerimde bulundurma ruhsatlı silahım vardı. Mesafemiz çok yakındı. Vurmak istesem vurabilirdim, öldürme gibi bir kasıtım yoktu. Ben silahın kabzasıyla korkutmak amacıyla başına vurdum. Silah kendiliğinden ateş etti. Öldürmek gibi bir kasıtım olsaydı iki kardeşi de öldürürdüm. Mermi, olayla ilgisi olmayan yani tartışmadığım kişiye kazara isabet etti. Korktum ve olay yerinden ayrıldım."

Sanık Sadet A. ise çiftçilikle uğraştığını İhsan ve Muhittin kardeşleri daha önce tanımadığını dile getirdi.

Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğine değinen Sadet A, olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada, tanıklar dinlendi, taraf avukatları savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Neşet Kocaman, sebepsiz yere işlenen bir cinayetle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türk adaletine olan güvenlerinin sonsuz olduğunu aktaran Kocaman, maddi hakikatin ortaya çıkacağını kaydetti.

Anne Durdane Çalışkanoğlu ise evlatlarının çalıştığı sırada bu olayın gerçekleştiğini belirterek "Benim iş makinemi yaksalardı da evladıma bir şey yapmasalardı. Evlat acısı her yerimi yaktı, yuvamı yıktı. Ellerine vicdanına koysunlar, doğruları söylesinler." diye konuştu.

Merkeze bağlı Ulukışla köyünde geçen yıl 17 Ağustos'ta biçerdöver sahibi İhsan ve kardeşi Muhittin Çalışkanoğlu ile ay çekirdeği eleme yüzünden Derviş Ali A. ile babası Sadet A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Derviş Ali A, üzerindeki silahla İhsan Çalışkanoğlu'nu vurarak öldürmüş, Muhittin Çalışkanoğlu'nu darbederek ağır yaralamıştı.

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Aksaray'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili baba ve oğlunun yargılanması sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:15
Öğle
12:52
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:00
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Rusya’yla böyle savaşıyorlar! Çıplak fotoğraflarını satarak...

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Alırken iki kere düşünün! Ölümcül risk taşıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.