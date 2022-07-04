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Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

04.07.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da mermer tozu yüklü tankerin devrilmesi sonucu yangın çıktı, sürücü yaşamını yitirdi.

Veysal Aşma (52) idaresindeki 35 HMV 94 plakalı mermer tozu yüklü tanker, Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü çıkışında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alev alan tankerin sürücüsü Aşma, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tankerdeki ve anıza sıçrayan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

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yangın Aksaray öldü

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