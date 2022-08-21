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Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

21.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da serinlemek için girdiği inşaat temelindeki biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

İhsan Ş. (15), serinlemek için Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat için açılan temeldeki biriken suya girdi.

Bir süre sonra İhsan Ş'nin suda çırpınmaya başladığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu İhsan Ş, sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İhsan Ş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İhsan Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Hastaneye gelen İhsan Ş'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

Aksaray'da inşaat temelinde biriken suya giren çocuğu dalgıçlar kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Dalgıç Aksaray su

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