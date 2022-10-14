Aksaray'da sahte plaka kullanarak öğrenci taşıyan sürücüye 21 bin 873 lira ceza uygulandı, araç 60 gün trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Taşpazar Mahallesi'nde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Durdurulan İ.E'nin (56) kullandığı servise, başka bir araca tescilli plaka takıldığı belirlendi.
Sürücünün çalışma izni olmadan yolcu taşıdığı, sürücü belgesinin aracı sürmeye yetersiz olduğu tespit edildi.
Ekipler, aracı 60 gün trafikten men etti, sürücü İ.E'ye toplam 21 bin 873 lira ceza uyguladı.
Aksaray'da sahte plakalı öğrenci servisi sürücüsüne ceza kesildi
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