YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

29.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 9 şüphelinin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Bixi'nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 29 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:16
Öğle
12:52
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:00

Aksaray Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Salı

Derviş Eczanesi
Merkez
Emnıyet Eczanesi
Merkez
Şen Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
Agacoren
Akyol Eczanesi
Eskil
Toprak Eczanesi
Gulagac
Mutlu Kardeş Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da nehir kıyısında erkek cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Diyarbakır'da soğuk kadayıf yaz aylarının vazgeçilmezi oldu

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.