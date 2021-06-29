Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, 9 şüphelinin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Bixi'nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.